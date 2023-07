Vadsø kommune plukket opp nærmere 900 døde fugler på 2,5 timer fredag

Det pågår et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark. Bare fram til lunsj på fredag samlet kommunen opp 895 døde fugler. Foto: Øyvind Zahl Arntzen / NTB

NTB

– Vi mister nesten kontrollen, sier Vadsø kommune om fugleinfluensautbruddet. Bare fram til lunsj på fredag samlet de opp 895 døde fugler.

– Det er altfor mye. Det dør unna så mye at vi nesten mister kontroll, sier driftssjef Pål Johnsen i Vadsø kommune til NTB.

Fredag ettermiddag var han i møte med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Mattilsynet, FHI og andre kommuner som er rammet av fugleinfluensautbruddet i Nord-Norge.

– Vi fikk bekreftet at ansvaret for å rydde unna de døde fuglene ligger hos oss i kommunen. Så langt har vi konsentrert oss om områdene hvor flest folk og turister ferdes. Men vi antar at mørketallene er store, sier Johnsen.

Kommunen har bedt om hjelp til å søke gjennom store deler av kysten, områder som er for store til at de klarer det selv.

– Vi må sannsynligvis anmode Sivilforsvaret om hjelp over helgen, sier han.

– Enorme tall

Fugleinfluensautbruddet har rammet store deler av Nord-Norge, og spesielt Øst-Finnmark.

Johnsen beskriver scenene som utspiller seg i Vadsø som «helt voldsomt».

Kommunen har siden forrige fredag hatt mellom tre og åtte ansatte i sving som jobber hele dager med å samle sammen de døde fuglene.

Totalt har de plukket 4.000-5.000 døde måker av den truede arten krykkje. Bare i løpet av 2,5 timer fram til lunsjtider fredag, har fem ansatte plukket opp 895 døde måker

– Det er enorme tall, sier Johnsen.

Mattilsynet: Flere tusen

Mattilsynet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har noen nasjonale tall over hvor mange døde fugler kommunene har samlet inn langs finnmarkskysten.

– Det er snakk om flere tusen. Dette gjelder særlig krykkjer, men også andre måkearter, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet til NTB.

Hun forteller at de samarbeider andre myndigheter for å hjelpe kommunene i de hardest rammede områdene.

– Vi gir råd og veiledning om smittevern, samt oppsamling, lagring, frakt og destruksjon av døde fugler, sier Godal.

I tett dialog med Mattilsynet

Foreløpig har det daglige antallet døde fugler i Vadsø kommune holdt seg noenlunde stabilt etter at utbruddet startet.

Torsdag plukket kommunen over 700 døde måker, 600 av dem i området rundt Storelva.

– Vi håper jo at tallene skal gå kraftig ned. Vi ser jo med skrekk og gru på hvordan dette skal gå hvis vi skal fortsette på plukke opp mot 1.000 døde krykkjer hver eneste dag.

Ifølge Store norske leksikon er siste bestandsanslag for krykkjer på Fastlands-Norge fra 2015 og er på 87.000 hekkende par.

– Vi har jo ikke kunnskapen eller kompetansen til å gjøre noe mer enn å samle opp disse døde måkene. Vi er i tett dialog med Mattilsynet, Statsforvalteren og FHI når det gjelder sikkerheten, sier driftslederen.

– Fæle saker

En av dem som jobber med å plukke de døde måkene er Adrian Johnsen. Han har sommerjobb i kommunen, og skulle egentlig klippe gress og vedlikeholde kommunale bygg.

– Plutselig dukket dette opp, og jeg fikk spørsmål om dette var noe jeg kunne tenke meg å gjøre, forteller han til NTB.

Daglig kler han og de andre fugleplukkerne på seg fullt verneutstyr og går ut for å samle opp døde fugler med klyper.

– Det er fæle saker. Disse fuglene er utrydningstruet fra før av, og så kommer dette, sier han.

Fugler lider

Han forklarer at det har blitt mindre døde fugler i områdene de har vært og jobbet.

Etter en uke med arbeidet, er han blitt vant til det. Selv om det kan være både rart og ubehagelig.

– Vi ser jo at det er flere fugler som lever ved siden av de døde, som lider. De beveger litt på seg, og prøver å flakse litt. Men de er så syke at de ikke klarer det. Det er klart det er et ekkelt syn, sier han.