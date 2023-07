Giftdrapssiktet i Ørland fengslet i fire uker

NTB

Den 68 år gamle mannen som er siktet for å ha forgiftet og drept kona si i Ørland i Trøndelag, er varetektsfengslet i fire nye uker.

Ifølge kjennelsen fra Trøndelag tingrett må han sitte i fullstendig isolasjon i de to første ukene og er underlagt brev- og besøksforbud for hele perioden.

Varetektsfengslingen ble utført som en såkalt kontorforretning, altså uten at partene var til stede i retten. Den siktede nekter straffskyld, men samtykket til varetektsfengsling.

– Årsaken er at vi i går kveld fikk begjæringen om videre varetektsfengsling. Der kom det også fram nye opplysninger og dokumenter. Derfor samtykkes det til videre varetekt, sa forsvarer Jon Reidar Aae til Dagbladet tidligere torsdag.

– Uoverensstemmelser

Retten viser i kjennelsen til opplysninger i flere dokumenter som klausulert og som det derfor ikke kan refereres fra.

«Opplysningene som her fremgår, viser at siktede har en reell mulighet til å påvirke bevis dersom han nå løslates. Det er snakk om vitneforklaringer og digitale bevis, som er flyktige og lett kan forspilles. Hensett til sakens alvor er det klart at siktede har motivasjon til å forspille bevis. Det foreligger også indikasjoner på uoverensstemmelser mellom siktedes forklaring og øvrige opplysninger i saken, som tilsier at han forklarer seg forbeholdent» heter det i kjennelsen.

Utvidet siktelse

Dagen før fengslingsmøtet ble siktelsen mot mannen utvidet til ikke bare å gjelde drap.

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år, sa politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt onsdag.

– Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble undergitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital. Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, fortsatte han.

Ny siktet

Den døde er 73-årige May Irene Eliassen, og politiet har etter samtykke fra de pårørende gått ut med navnet. Hun ble funnet død i en bolig i Bjugn 29. juni i år.

Politiet har opplyst at dødsårsaken antas å være forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling.

Onsdag ble en annen mann pågrepet og siktet i den samme saken. Politiadvokat Aftret ville ifølge Adresseavisen ikke si hva siktelsen lyder på, men at mannen ikke er siktet for drap eller medvirkning til dette.