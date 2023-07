Trollstigen stengt etter trafikkuhell

Trollstigen sett fra utsiktsplassen ved besøkssenteret. Torsdag ettermiddag er veien stengt som følge av et trafikkuhell. Arkivfoto: Halvard Alvik / NTB

NTB

Den populære og travle fjellovergangen Trollstigen i Møre og Romsdal var stengt en periode torsdag. Veien er nå åpnet igjen.

Like etter klokken 15.00 melder Vegtrafikksentralen Midt-Norge at veien er åpnet igjen. De opplyser på Twitter at det må ventes kø utover ettermiddagen.

Årsaken til stengningen var en møteulykke ved begynnelsen av Trollstigen fra Åndalsnes ved Svartøya.

– To biler har støtt borti hverandre. Begge står midt i veibanen, og veien er helt stengt, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter torsdag ettermiddag.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med ulykken, ifølge politiet.

Trollstigen er en av Norges fremste turistveier og besøkes av rundt 1 million mennesker hver sommer. Veien forbinder Åndalsnes med Valldal på Sunnmøre.