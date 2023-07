Roald Dahl-museet erkjenner at forfatteren var rasist

«Matilda», «Heksene» og «Charlie og sjokoladefabrikken» er blant barnebøkene Roald Dahl er kjent for. Illustrasjonsfoto: Hanna Johre / NTB

Roald Dahl var unektelig en rasist, ifølge museet som ble opprettet i forfatterens navn. Museet er nå i gang med arbeid for å bekjempe hat og fordommer.

Erkjennelsen kommer etter at Roald Dahl-museet og Dahl-familien i 2020 kom med en unnskyldning for den populære barneforfatterens veldokumenterte antisemittiske kommentarer.

– Roald Dahls rasisme er unektelig og kan ikke sees bort ifra, skriver museet på sin nettside. Videre skriver museet, som ligger utenfor London, at det likevel håper at Dahls kreative arv kan brukes til noe godt.

Bakgrunnen var blant annet støtende kommentarer Dahl, som døde i 1990, sa om jøder i et intervju med magasinet New Statesman i 1983.

I ettertid har også forlag endret på tekst i noen av Dahls barnebøker på grunn av det de mener er krenkende språk. Det ble blant annet foreslått endringer i kjente verk som «Heksene», «Charlie og sjokoladefabrikken» og «Dustene».

Nå varsler museet grep for å være mer inkluderende og øke mangfoldet i museet. Det vil ikke gjenta forfatterens antisemittiske uttalelser skriftlig, men fører en oversikt over hva han har uttalt og skrevet slik at det ikke blir glemt.

Dahl døde i november 1990, 74 år gammel.