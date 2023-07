Båt med åtte personer involvert i ulykke i Asker

NTB

En båt med åtte personer om bord kjørte på en bøye eller stake ved Båtstø i Asker torsdag. En person oppgis å være skadd, opplyser politiet.

– Båten har ikke gått på grunn, men trolig truffet en bøye eller stake. Skadd person skal være et barn, som trolig har slått hodet. Redningshelikopter er straks på stedet. Vedkommende blir fraktet til land av politibåten for videre oppfølging fra helse, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Det var i 11.30-tiden torsdag at politiet meldte at de var på vei til Høvikskjæra i Asker. De meldte først at en båt hadde gått på grunn. Ingen personer falt i vannet i forbindelse med hendelsen. Skadeomfanget er ukjent. Båten skal være en daycruiser, opplyser politiet videre.