Lokalavdeling av Politiets Fellesforbund ønsker permanent bevæpning etter Lavangen-skytingen

NTB

Skyteepisoden i Lavangen i fjor understreker behovet for at politiet alltid skal få bære våpen. Det mener Politiets Fellesforbund i Troms.

En mann ble skutt og drept i desember i fjor da hjullasteren han kjørte, raste inn i en politibil, og en politibetjent fyrte av en rekke skudd for å stoppe ferden. Politibetjenten ble onsdag frikjent av Spesialenheten for politisaker, som henla saken som intet straffbart forhold.

– Hadde de ikke hatt generell bevæpning akkurat da, så tror jeg det kunne gått riktig ille. I løpet av den korte tiden de hadde, ville politifolkene ikke rukket å bevæpne seg. Og da kunne utfallet blitt fatalt for politifolkene, sier lokallagsleder Runar Fagerlund i Politiets Fellesforbund i Troms til NRK.

De to involverte politibetjentene har selv sagt til Politiforum at de er overbevist om at de kunne ha mistet livet om de ikke hadde vært bevæpnet.

Den midlertidige bevæpningen av politiet ble opphevet i mars i år, noen måneder etter hendelsen i Lavangen.

Norsk psykiatrisk forening avviser overfor NRK at generell bevæpning er et riktig tiltak som følge av flere politioppdrag for å hjelpe helsevesenet.

– De fleste med psykiske lidelser er ikke farlige, sier foreningens leder Lars Lien.