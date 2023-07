En person ikke gjort rede for etter brann i Stange, melder Dagbladet

NTB

En person er ikke gjort rede for i forbindelse med en brann i en firemannsbolig i Stange i Innlandet fylke natt til torsdag.

Politiet fikk melding om brannen 3.53 natt til torsdag, og det ble meldt om kontroll klokken 6.09.

Ifølge politiet skal tre av fire leiligheter være ubebodd. Personen er som bostedsregistrert i den fjerde, er foreløpig ikke gjort rede for.

– Brannvesenet har finsøkt tre av fire leiligheter, og de er bekreftet tomme. I den fjerde leiligheten, der brannen trolig startet, er det mye nedfall, og det er kun gjennomført et grovsøk. Her må det gjennomføres et søk til, sier politiets operasjonsleder Frode Øvreås til Hamar Arbeiderblad.

Til VG sier Øvreås at det er håp om at personen i den siste leiligheten befinner seg på en annen plass. Politiet har ikke klart å komme i kontakt med vedkommende.

Politiet har foretatt vitneavhør på stedet, og når branntomten er kald, vil den bli undersøkt nærmere av kriminalteknikere.