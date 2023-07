Brann i firemannsbolig i Stange

NTB

Nødetatene har rykket ut til en melding om brann i en firemannsbolig i Stange i Innlandet. Det er ikke kontroll på brannen.

Politiet fikk melding om brannen 03.53 natt til torsdag.

– Ja, det er bekreftet brann i en av leilighetene i andre etasje, sier operasjonsleder Frode Øvreås.

Brannvesenet jobber med slukking på stedet. Operasjonslederen sier at det er uavklart om det er personer i leiligheten det brenner i.

I en oppdatering skriver politiet at de to leilighetene i første etasje er kontrollert og er tomme. De to i andre etasje er ikke kontrollert på grunn av høy varme og åpen ild.

Det er ikke spredningsfare til andre bygg.