Sak om underernært gutt i Bergen sendt i retur til politiet

NTB

Statsadvokaten har sendt saken om en underernært gutt i Bergen tilbake til politiet for mer etterforskning. Politiet var opprinnelig ferdig i mai.

Saken ble sendt tilbake til politiet i juni, skriver Bergens Tidende.

– Det er behov for ytterligere etterforskning i saken, sier statsadvokat May-Britt Erstad.

Hun regner med at saken er tilbake hos henne mot slutten av august.

Gutten i tenårene ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen i begynnelsen av 2022. Foreldrene er siktet for grov mishandling i nære relasjoner, men nekter begge straffskyld.

Roger Valhammer (Ap) trakk seg som byrådsleder i Bergen i fjor høst i forbindelse med flere barnevernssaker. Han varslet samtidig at han ga seg i politikken.

– Disse sakene er så grove og så grusomme at noen må stå til ansvar. Jeg har og tar ansvaret for det som har skjedd. Når jeg tar dette ansvaret, vil jeg ta det helt, sa Valhammer da avgangen ble kjent.

Da var det allerede kjent at det var flertall for mistillit mot ham. Bakgrunnen for mistilliten var Statsforvalterens kraftige kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker.