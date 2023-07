Kong Harald fikk laks på over 10 kilo

Kong Harald fikk en kilo på over 10 kilo i Altaelva. Her fra da kongen besøkte Danmark tidligere i sommer. Foto: Lise Åserufd / NTB

NTB

På sin årlige fisketur i Altaelva fikk kong Harald napp og dro opp en laks på over 10 kilo, skriver Altaposten.

De siste dagene har kongen fisket i Altaelva, der han har fisket siden 1970-tallet. Vanligvis får han to døgn i elva, men denne gangen ble det tre.

– Det var helt strålende. Det blir ikke fullt så stressende når man har tre døgn, som når man kun har to, sier Hans Majestet kongen til Altaposten.

Til tross for at forholdene ikke var optimale, maktet 86-åringen å dra opp en laks på over 10 kilo.

– Det var en helt vanlig laks på mellom 10 og 11 kilo, så fisk – det fikk en. Men det var litt lite vann, og det var varmt i vannet, forteller han til avisa.

Det er likevel ikke hans største laksefangst. Han opplyser nemlig om at han tidligere har fanget en laks på 18,5 kilo i elva tidligere.

Resten av kongefamilien var med til Alta, men holdt seg på land mens kongen var ute og fisket. Nå reiser de tilbake til Oslo for å feire 50-årsdagen til kronprins Haakon.

