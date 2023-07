Elden etter henleggelse av Lavangen-skyting: Avgjørelsen bringes trolig inn for Riksadvokaten

NTB

Bistandsadvokat John Christian Elden for den drepte gårdbrukeren Hans Arne Nygård sier at de mest sannsynlig vil påklage avgjørelsen til Riksadvokaten.

– For det første fordi vi mener politimannen er å anse som siktet, og dermed at det kun er Riksadvokaten som kan avgjøre en drapssak. Men uansett bringes den inn som klage ved at Riksadvokaten må ta stilling til om maktanvendelsen var nødvendig i situasjonen, eller om politiet bare burde ha kjørt bilen unna i stedet for å drepe Nystad, sier Elden til TV 2.

Overfor kanalen påpeker han at det aldri vil være mulig å få høre gårdbrukerens versjon av hva som skjedde fordi han er drept.

– Men rekonstruksjonen av politimannens egen forklaring ga grunnlag for mistanke om drap. Det bør derfor avklares helst av retten men i alle fall av Riksadvokaten, sier Elden.