Lærer i Oslo tiltalt for seksuell omgang med elev

En Oslo-lærer er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seksuell omgang. Saken skal opp i Oslo tingrett i november.

Ifølge rektoren jobber ikke læreren lenger på skolen.

En mannlig lærer i tjueårene fra en videregående skole i Oslo er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinnelig elev på en skoletur til utlandet.

Hendelsen skal ha funnet sted i 2021.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Nektet

I tiltalen står det:

«Han skaffet seg således seksuell omgang ved å misbruke sin stilling og / eller sitt tillitsforhold som lærer ved skolen»

Avisen har snakket med skolens rektor som ble gjort oppmerksom på hva som hadde skjedd kort tid etter hendelsen. Rektor forteller at læreren først nektet for at noe ulovlig hadde skjedd, men at han ikke lenger arbeider ved skolen.

Tiltalt

– Jeg sa at han ikke skal komme tilbake til skolen, og at han kommer til å bli sagt opp om han ikke gjør det selv. Vi fikk til en avtale der han forsvant, sier rektoren.

I henhold til tiltalebeslutningen er læreren tiltalt for brudd på straffelovens § 295, første ledd, «for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold».

Det er satt av tre dager til saken, som skal opp i Oslo tingrett i november 2023.