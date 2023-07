Europa koker – Norge får en helg med trygt og kjedelig sommervær

NTB

De neste dagene er det verken farevarsler eller spesielt godt eller dårlig sommervær i sikte i Norge. Nord-Norge ser ut til å få den beste helga.

Mens hetebølger, varmerekorder og skogbrannfare preger Europa og verden, får Norge trolig lavere temperaturer enn normalt nå siste del av juli.

For helga er det varslet temperaturer fra 20 grader og nedover de fleste steder i landet, med skiftende vær og noe regn.

– De aller fleste vil få ganske skiftende vær. Områdene nord for Bodø får en ganske fin helg, med sol i perioder. Temperaturene blir ikke spesielt høye, men Nord-Norge får mest opphold etter en litt våt periode i det siste, sier Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt til NTB.

I Finnmark er det meldt litt kjøligere i østfylket enn i vest.

Unikt uten farevarsler

Moxnes understreker at helga fortsatt ligger et stykke fram i tid, og at varslene er usikre. Per nå har meteorologene ingen farevarsler noe sted i Norge.

– Det i seg selv er litt unikt, men det er ikke spesielt tørt, vått eller veldig mye vind noe sted, sier hun.

– Det er kanskje bedre med litt kjedelig og litt kjølig vær enn varmerekordene vi ser i Sør-Europa?

– Ja, sånn sett kan man jo sette pris på at det er litt kjøligere. Men det er hold i det hvis man bemerker at det er kaldt til å være juli. Også neste uke ser ut til å ha lavere temperaturer enn normalt.

– Lavtrykket fortsetter trolig neste uke. Ting tyder på at for Norges del må vi kanskje til august før vi ser de høye sommertemperaturene igjen, sier Moxnes.

Hun sier det ofte ikke er noen sammenheng mellom temperaturene sør og nord i Europa, og at det ofte er enten eller.

I juni var månedstemperaturen i Norge for øvrig 2,6 grader over normalen.

Kan bli kraftig regn

Fra fredag og gjennom helga er det enkelte regnbyger over store deler av landet fra Bodø og sørover. Moxnes sier det godt kan bli kraftige byger enkelte steder når bygene først kommer.

Slik er varselet for helga oppsummert etter en sjekk på Yr onsdag formiddag.

* Kristiansand: 18–20 grader, mest sol på lørdag, men regntungt søndag.

* Bergen: Skiftende vær, meldt 16–19 grader. Søndag ser ut til å bli litt varmere, men med påfølgende regn fra kvelden og mandag.

* Oslo: Skiftende vær. Temperaturer fra 19–22 grader. Fare for regn i flere dager fra fredag.

* Trondheim: Skyet og 15–19 grader. Meldt regn lørdag morgen

Lover godt i nord

* Bodø: Rundt 17 grader og skyet i helga. Meldt varmere vær utover neste uke.

* Henningsvær: Lett skyet og rundt 17 grader.

* Tromsø: Lett skyet, 18–20 grader, kan bli varmere utover neste uke.

* Kirkenes: Skyet, 11 grader.