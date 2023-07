Spesialenheten henlegger siktelsen etter politiskytingen på Lavangen i Troms

NTB

Spesialenheten har henlagt siktelsen mot en politibetjent i Troms politidistrikt etter at en 49-årig gårdbruker ble skutt og drept i Lavangen i fjor.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

Politibetjenten, som løsnet 18 eller 19 skudd da gårdbrukeren angrep ham selv og makkeren med en stor hjullaster, har påberopt seg nødrett.

Han ble senere siktet av Spesialenheten for drap.

Det var Politiforum som først meldte om saken.

Etter Spesialenhetens syn er det ingen tvil om at hendelsen innebar et svært alvorlig og livsfarlig angrep mot tjenestepersonene.

– Spesialenheten mener at politiet befant seg i en åpenbar nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt. Bruken av skytevåpen for å stanse et livstruende angrep var nødvendig og forsvarlig. Mindre inngripende handlingsalternativer var i situasjonen ikke anvendelige, og Spesialenheten har lagt til grunn at det ikke var mulig å stanse hjullasteren på annen måte enn ved skudd mot føreren, skriver sjef for Spesialenheten Terje Nybøe i en pressemelding.

Til NTB sier Nybøe at avgjørelsen kan påklages til Riksadvokaten, men legger til at Spesialenheten foreløpig ikke kjenner til om saken blir påklaget eller ikke.