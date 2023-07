Femåring alvorlig skadd etter ulykke på lekeplass i Åmli

NTB

En jente på fem år betegnes som alvorlig skadd etter en ulykke på en lekeplass i Åmli kommune i Agder tirsdag kveld.

– Ulykken skjedde i forbindelse med lek på et basketstativ. Politiet har gjort undersøkelser på stedet. Pårørende er varslet, opplyste Agder politidistrikt på Twitter tirsdag kveld.

Onsdag morgen opplyser politiet til VG at det etter forholdene går bra med den lille jenta. Ulykken skjedde på en lekeplass tilknyttet til et oppvekstsenter.

Basketballstativet var provisorisk montert på et tre. Jenta fikk stativet over seg da det knakk.

Politioverbetjent Morten Tobiasen ved Åmli politistasjon sier til avisen at det er for tidlig å si noe om det har vært feil på stativet, og at dette blir vurdert av politiet.

– Vi vet ikke akkurat hva som har fått stativet til å knekke, men det skjedde i forbindelse med lek, sier han.

Nødetatene fikk melding om ulykken på lekeplassen klokken 19.25 tirsdag. Barnet var våken og bevisst da det ble kjørt til sykehus i Arendal.

– Skadene framstår som alvorlige. Det er likevel ikke noe som tyder på at de er livstruende, sier operasjonsleder Arve Myklebust i politiet til Tvedestrandsposten.

Ordfører Bjørn Gunnar Baas sier til Tvedestrandsposten at det var flere barn og voksne til stede da ulykken skjedde. Kommunen har besluttet å nedsette et psykososialt kriseteam, der de som ønsker det, får tilbud om noen å snakke med.