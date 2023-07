Den forrige ble forbudt å selge – ny Easee-lader på plass tidligst i august

Easee-lader for elbil. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Easee håper å få på plass et nytt produkt som kan erstatte den forrige ladeboksen som ble forbudt tidligst i august.

– Vi håpet egentlig å lansere før sommeren, men vi har ikke lyst til å lansere noe før det er hundre prosent i orden i forhold til gjeldende dokumentasjon. Så vi venter ennå på noen testrapporter. Mest sannsynlig vil de være klare til lansering i august-september, sier markedssjef Martin Langeland i Easee til Teknisk Ukeblad.

Ladeselskapet har de siste månedene jobbet med å få på plass et nytt produkt som tilfredsstiller dokumentasjonskravene.

Selskapet permitterte i mars 138 ansatte i Norge, etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbud mot salg av to av produsentens ladebokser i Sverige. I juni varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det kunne bli salgsforbud av Easee-ladere også i Norge.