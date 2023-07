Mann i 20-årene dømt til fengsel for råkjøring, hatefulle ytringer og deling av sexvideo

NTB

En mann i 20-årene fra Midt-Troms er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for blant annet råkjøring og deling av en sexvideo.

I slutten av oktober kjørte mannen utfor E6 i Balsfjord i 170 kilometer i timen etter å ha tatt bilde av speedometeret sitt. Det var 90-sone på strekningen, mannen hadde ikke førerkort og det var passasjerer i bilen, skriver Nordlys.

To måneder før det kolliderte mannen med en annen person på en lettmotorsykkel med skilt fra et annet kjøretøy. Ingen ble skadd i noen av ulykkene.

Nå er mannen dømt for begge forholdene. Han er i tillegg dømt for å ha sendt hatefulle ytringer til en mann med utenlandsk bakgrunn og for å ha filmet et samleie med en kvinne uten hennes samtykke, for så å sende videoen til en venn.

Dommen er satt til 30 dagers betinget fengsel med en to år lang prøveperiode.