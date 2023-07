SAS vil tvinge kabinansatte til å ta over jobben til vaskepersonalet i sine fly

SAS vil spare penger ved å kutte i bruken av vaskepersonale. Nå vil de at kabinansatte skal gjøre deler av vaskejobben. Norske og danske fagforeninger mener dette er galt. Foto: Ida Eklund / NTB Les mer Lukk

NTB

SAS vil at kabinansatte skal ta over deler av vaskepersonalets jobber for å spare penger. Kabinforeningene mener dette bryter med kollektivavtalen.