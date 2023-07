Mekaniker vant i patentstrid med oljeselskap

NTB

En mekaniker har fått medhold i Oslo tingrett om at en oppfinnelse han gjorde på fritiden, ikke tilhører oljeselskapet Conoco Phillips.

Mekaniker Erik Liebermann saksøkte sin arbeidsgiver Conoco Phillips for å ha stjålet en oppfinnelse han hadde gjort på sin egen fritid. Oljeselskapet mente oppfinnelsen tilhørte dem siden de hevdet han hadde utviklet systemet på jobb.

Nå har Oslo tingrett kommet til at det er sannsynlig at Liebermann har utviklet ideen på fritiden, uten bruk av selskapets utstyr og konfidensielle informasjon, skriver Teknisk Ukeblad.

Liebermann har utviklet en test for et viktig sikkerhetssystem for livbåtene som blir brukt på blant annet Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Conoco Phillips viste til en erklæring han hadde underskrevet der det heter at alle oppfinnelser ansatte produserer mens de er ansatt, tilhører selskapet. Unntaket er hvis oppfinnelsen er blitt gjort på fritiden uten bruk av selskapets utstyr.

Liebermann hadde selv søkt og fått innvilget patent fra Patentstyret på løsningen i 2021.

Oslo tingrett har gitt mekanikeren fullt medhold og har også dømt Conoco Phillips til å dekke hans sakskostnader på 1,8 millioner kroner. Dommen er ikke rettskraftig siden den fortsatt kan ankes.

Teknisk Ukeblad har bedt ConocoPhillips om en kommentar til dommen, men har foreløpig ikke fått noe svar.