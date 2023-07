Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ble nektet inngang – så snudde det

Festivalbesøket gikk ikke helt som planlagt for prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Her fotografert ved Neidenelva i Sør-Varanger kommune.

Politiet grep til slutt inn.

Det gikk ikke helt som planlagt da prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus besøkte Stavernfestivalen sammen med kronprinsparet tidligere i juli. Da familien skulle inn på et premiumområde på festivalen ble Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Magnus (17) stoppet av vektere.

Det skriver Se og Hør.

Ikke gamle nok

Vekterne nektet Ingrid Alexandra og Sverre Magnus adgang til premiumområdet på grunn av deres alder. Man må nemlig være minst 20 år gammel for å få adgang til området. Etter det Se og Hør erfarer var det godt kjent for vekterne at Ingrid Alexandra og Sverre Magnus begge er under 20 år gamle.

Ifølge Se og Hør er aldersgrensen for å komme inn på området absolutt. Heller ikke i følge med voksne kan personer under 20 år komme inn på området.

Politiet tok grep

Til tross for den absolutte aldersgrensen fikk søskenparet etter hvert bli med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit inn på området. Det skjedde etter at livvakter fra Den kongelige politieskorte tok en prat med vekterne.

Ifølge Nettavisen bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hendelsesforløpet overfor Se og Hør og at de to tenåringene slapp inn på premiumområdet av sikkerhetsmessige årsaker.

Kronprinsfamilien har alltid med seg livvakter fra Den kongelige politieskorte når de ferdes ute blant mye folk.