Søket i fjorden i Tingvoll avsluttes – Ingen mistanke om personer i nød

NTB

Hovedredningssentralen har avsluttet søket etter mulige passasjerer i båten som ble observert uten fører ved Aspøya i Tingvoll i Møre og Romsdal.

– HRS og politiet har besluttet å avslutte søket. Ingen mistanke om at det er personer som er i nød. Vi etterforsker saken videre, blant annet tyveri av båt, skriver Politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Eieren av båten er kontaktet, og alle brukere av båten er gjort rede for, ifølge politiet i Møre og Romsdal.

– Eier har ikke noen formening om hvem som kan ha brukt båten, skriver de.

Det var litt før klokka 12 at Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) fikk melding om at en båt sto i fjæra med motoren på i Skjevlingvågen i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.

Det ble igangsatt et stort søk etter personer som muligens kan ha vært om bord i båten. Både ambulansehelikopter og dykkere fra Ålesund brannvesenet ble satt inn, i tillegg til et kystvaktskip og et redningshelikopter.