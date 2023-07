Fristen for innledende bud på SAS har gått ut

Hvem som har lagt inn veiledende bud på SAS, vil ikke bli kjent før den endelige fristen for å legge inn bud løper ut den 18. september.Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Fristen for potensielle investorer å legge inn veiledende bud på SAS utløp mandag. Flyselskapet kommer ikke til å dele informasjon om budgivere nå.

– SAS vil ikke ha noen offentlig kommunikasjon i forbindelse med første frist for veiledende bud. Senest i forbindelse med såkalt «File Notice of Bidder», i henhold til tidsplanen for kapitalinnhenting, vil identiteten til den/de valgte budgiverne bli offentliggjort, opplyser SAS Investor Relations til NTB.

Har mål om å hente inn milliardbeløp

SAS har som mål å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner til kapitalinnsprøyting til selskapet. SAS fikk godkjent sin plan for kapitalinnhenting av en amerikansk konkursdomstol i mai år.

Kapitalutvidelsen er en del av selskapets redningsaksjon, kalt SAS Forward. Flyselskapet er for tiden under konkursbeskyttelse i USA.

Men hvem som har lagt inn bud på flyselskapet, vil ikke bli kjent før den endelige fristen for å legge inn bud løper ut den 18. september.

– Avgjørende at SAS lykkes med planen sin

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er helt avgjørende at selskapet lykkes med planen sin. Samtidig tror han at det kommer til å falle på plass for SAS.

Søndag opplyste Elnæs til NTB at SAS har to store interessenter: det amerikanske investeringsfondet Apollo Global Management og den danske stat. Sistnevnte har sagt seg villig til å øke sin eierandel i selskapet til 29,9 prosent, under visse forhold.

Hva gjelder Apollo Global Management, har det ifølge Elnæs versert udokumentert informasjon i markedet om at fondet er interessert i en eierandel på opp mot 70 prosent. Men det er lite trolig at det kommer til å skje. Elnæs viser til at selskaper utenfor EU ikke kan eie mer enn 49,9 prosent av et EU-flyselskap.

Til det danske nyhetsbyrået Ritzau opplyser aksjeanalytiker Jacob Pedersen Sydbank at det ikke er nok med den danske staten og Apollo Global Management. Han viser til den svenske Wallenberg-fondet, som i dag eier 3,4 prosent av SAS-aksjene, som en potensiell investor i flyselskapet.