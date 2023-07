Oslo Børs endte i minus for tredje handelsdag på rad

NTB

Det var en tung start på uka da hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,22 prosent og endte på 1186,39 poeng. Lakseoppdretteren Bakkafrost stupte over 14 prosent.

Også denne mandagen var Equinor mest omsatt på børsen. De endte ned 0,52 prosent. DNB endte opp 1 prosent, mens Aker BP, Yara og Kahoot! endte ned henholdsvis 0,15, 1,93 og 1,38 prosent.

Dagens største fall var det lakseoppdretteren Bakkafrost som sto for. Det færøyske selskapet skrev i en børsmelding søndag at det ligger an til å få et svakt kvartalsresultat. Selskapet ligger an til et driftsresultat som er 26 millioner danske kroner lavere enn ventet. Samtidig justerer selskapet ned sitt ventede slaktevolum. Dette førte til et børsfall på hele 14,08 prosent mandag, skriver E24.

Oppdrettskjempene Salmar og Mowi falt også markant og endte begge ned henholdsvis 4,4 og 1,9 prosent.

Ett fat nordsjøolje (brent spot) ble handlet for rundt 79,3 dollar ved stengetid mandag. Dette er en nedgang på 1,31 dollar fra 80,61 dollar fatet da Oslo Børs stengte fredag.

Blant de toneangivende europeiske aksjeindeksene noterte DAX 30 i Frankfurt seg for en nedgang på 0,24 prosent. FTSE 100 i London endte ned 0,28 prosent. Også CAC 40 i Paris sank – med 1,16 prosent.