Politiet frigir navn på de to omkomne i ulykke i Steinkjer

NTB

Politiet går nå ut med navn og alder på de to omkomne etter en trafikkulykke i Sør-Beitstad i Steinkjer kommune.

Det var torsdag 13. juli at en personbil og en mopedbil kolliderte på fylkesvei 6982 i Steinkjer kommune. To personer døde av skadene de pådro seg i ulykken.

De to omkomne er Carmen Alexandra Otnæs-Helmersen (16) og Marianne Setten (15), opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Navn og alder frigis i samråd med de pårørende.

Setten og Otnæs-Helmersen satt sammen i mopedbilen som kolliderte med personbilen.

Politiet opplyser at det foreløpig er for tidlig å si noe om hva som har forårsaket ulykken, men at saken er under etterforskning.

– Politiet prioriterer saken, og etterforskningen vil forhåpentligvis avdekke hva som forårsaket trafikkulykken, skriver de.