100 ungdommer deltok i minnemarkering etter trafikkulykken i Steinkjer

Steinkjer 20230716. Blomster er blitt lagt ned på stedet der to ungdommer kolliderte torsdag kveld. På søndag døde den andre personen etter at en mopedbil og en personbil var involvert i en trafikkulykke i Trøndelag torsdag.

NTB

Politiet går nå ut med navn og alder på de to omkomne etter en trafikkulykke i Sør-Beitstad i Steinkjer kommune.

– Det er mange som har det vondt. Det er vondt å se hvor krevende dette er, sier ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer kommune til NRK. Hun var selv til stede på minnemarkeringen mandag kveld.

Ordføreren beskriver situasjonen som dramatisk og tung for hele lokalsamfunnet, og særlig for de pårørende.

– Samholdet er viktig

Det var torsdag 13. juli at en personbil og en mopedbil kolliderte på fylkesvei 6982 i Steinkjer kommune. To personer døde av skadene de pådro seg i ulykken. De to omkomne var Carmen Alexandra Otnæs-Helmersen (16) og Marianne Setten (15).

Sogneprest Gunnar Einar Steingrimsson i Egge kirke var også til stede på minnemarkeringen.

– Det er godt å se at så mange bryr seg. Samholdet er viktig, og det å stå sammen i sorgen, sa Steingrimsson under markeringen, ifølge Trønder-Avisa.

– Det er vondt at vi må gjøre det, men godt at vi gjør det – og bli minnet på hvor skjørt livet er, og hvor kort vei det er mellom liv og død, sier Steingrimsson til avisen etter minnemarkeringen.

Behov for å tenne lys

Fungerende kommunedirektør Leif Terje Nilsen beskrev minnemarkeringen som veldig fin.

– Det er fryktelig tragisk det som har skjedd, og det var tydelig at det var mange som har hatt et behov for å komme hit og legge ned blomster og tenne lys, sier han til avisen.

Lein og Nilsen oppfordrer de som ønsker å ha et sted å gå til for å minnes Marianne og Carmen, om å gjøre det ved Egge ungdomsskole i Steinkjer.