Zelenskyj: Må gjøre alt for å redde kornavtalen

Ukrainsk korn lastes på et skip i Izmail i Ukraina på dette bildet fra april. Nå har Russland sagt at de trekker seg fra kornavtalen.

Mandag gikk avtalen som tillater eksport av ukrainsk korn gjennom Svartehavet ut.

Det er viktig at vi gjør alt vi kan for å redde kornavtalen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Selv uten Russland er det viktig at vi gjør det vi kan for at Svartehavskorridoren fortsatt kan brukes. Vi er ikke redde, sier Zelenskyj ifølge hans talsperson Serhij Nykyforov.

Ifølge talspersonen har en rekke skipsredere allerede kontaktet Ukraina og sagt at de vil la eksporten av ukrainsk korn via Svartehavet fortsette så lenge Tyrkia og Ukraina tillater det.

Russerne har lenge truet med å trekke seg fra kornavtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel ikke har blitt møtt. Landet har varslet at det vil fornye avtalen dersom en rekke krav oppfylles først.

USA krever at Russland snur om

At Russland trekker seg fra avtalen vil forverre den globale matsikkerheten og skade millioner av mennesker, sier en talsperson for Det hvite hus.

Mandag valgte Russland å ikke forlenge avtalen, som skulle utløpe klokken 23 norsk tid.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sier Russland umiddelbart vil være villig til å fornye avtalen når en rekke krav er oppfylt.

FN-avtalen, som Tyrkia var med på å fremforhandle, har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip i Svartehavet siden i fjor sommer.

Avtalen som skulle utløpe mandag, har blitt forlenget flere ganger, senest med 60 dager i mai.

– Norge oppfordrer alle parter til å komme til enighet

Anniken Huitfeldt (Ap) mener det er avgjørende at avtalen forlenges.

– Norge oppfordrer alle parter til å komme til enighet og videreføre avtalen. Avtalen har gjort det mulig å få korn ut av Ukraina til de som trenger det. Det er avgjørende at denne avtalen forlenges, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener det er avgjørende at kornavtalen mellom Russland og Ukraina forlenges. Mange land er avhengige av korn fra Ukraina for å dekke behovet til sine innbyggere.

Uten avtalen blir mange land i Afrika og Midtøsten truet av matusikkerhet.

– Russlands krig har lammet ukrainsk korneksport og har presset opp prisen for mat over hele verden. At korn og gjødsel kommer trygt fram er viktig for en verden som trenger mat, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til NTB.

– Rammer millioner

Millioner av mennesker som er utsatt for sult, vil betale prisen for at Russland trekker seg fra kornavtalen med Ukraina, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Hundrevis av millioner mennesker risikerer sult, mens forbrukerne rammes av en global levekostnadskrise. Det er de som betaler prisen, sa Guterres.

Han sa han dypt beklager den russiske beslutningen, men la til at den ikke vil hindre FN i å fortsette å arbeide for uhindret tilgang til verdensmarkedet for ukrainsk og russisk korn og kunstgjødsel.

Samtidig gjorde han oppmerksom på at Russlands utgang fra avtalen også betyr at avtalen mellom FN og Russland om å gjøre russisk eksport av korn og kunstgjødsel lettere, også avsluttes.

Guterres beklaget også at det ikke var noen reaksjon på et brev han sendte Russlands president Vladimir Putin der han skisserte en mulig løsning.

I brevet foreslo Guterres at en filial av Russlands landbruksbank kunne knyttes til det internasjonale betalingssystemet SWIFT igjen.

Russland har lenge klaget over at de vestlige sanksjonene hemmer landets egen eksport av korn og gjødsel, men Guterres viser til at den russiske eksporten nesten er på høyde med det den var før krigen.