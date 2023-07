Mann i 20-årene dømt til fire års fengsel for sovevoldtekt på dimmetur

NTB

En mann i 20-årene er dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne mens de var på hyttetur etter førstegangstjenesten. Dommen er anket.

Mannen er også dømt til å betale oppreisning til kvinnen på litt over 237.000 kroner.

Forsvarer Christian Wiig opplyser til NTB at hans klient har anket dommen.

Hendelsen fant sted i november 2022. Både mannen og kvinnen var del av samme turfølge.

Etter å ha festet hele kvelden, hadde den fornærmede kvinnen gått for å legge seg. Mannen kom senere og la seg i samme seng, sammen med andre deltakere fra turen, ifølge dommen. Det er da sovevoldtekten skal ha funnet sted.

Undersøkelse støtter forklaringen

Kvinnen selv våknet av handlingen og gikk umiddelbart ut av rommet. Kvinnen reiste etter hendelsen direkte til voldtektsmottak.

– Undersøkelsen fra voldtektsmottaket støtter også opp om fornærmedes forklaring på vesentlige punkter, heter det i dommen.

Flere av de andre personene som befant seg i rommet, har også i ettertid beskrevet sanseinntrykk som kan knyttes til en seksuell handling, ifølge dommen.

– Husker svært lite

Selv har mannen forklart at han husker svært lite fra kvelden. I det første avhøret ble han konfrontert med hendelsen og også forelagt fornærmedes forklaring. Mannen forklarte at han ikke husket dette, men at han stolte på fornærmede, og at det derfor måtte være sant.

I retten erkjente mannen ikke straffskyld, og han sa han ikke lenger trodde at han hadde seksuell omgang med kvinnen.

Han sa også at han var naiv og ubetenksom når han forklarte seg som han gjorde og uten forsvarer.