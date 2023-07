Fallskjermhopper bevisst etter ulykke i Oppdal

NTB

Nødetatene fikk mandag melding om en fallskjermulykke i Oppdal. Skadeomfanget er ukjent, men den involverte har vært ved bevissthet under hele hendelsesforløpet.

– Vi fikk melding klokken 13.59 om at det skal ha vært en fallskjermulykke ved Oppdal flyplass. Det var akuttmedisinsk kommunikasjonssentral som informerte oss om det, forteller operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det er ikke kjent hvordan ulykken skjedde.

– Vi fikk videre informasjon om at pasienten er bevisst, og at vedkommende er plassert i en ambulanse, så venter vi på at luftambulansen skal lande, sier Gaasvik.

I en oppdatering i 16-tiden opplyser politiet på Twitter at pasienten er fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim.

– Pasienten var bevisst under hele hendelsesforløpet. Når det gjelder skadeomfang, så er det vanskelig for meg å fastslå, men det er et godt tegn at vedkommende har vært ved bevissthet, opplyser operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet har startet etterforskning og foretatt vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet, opplyser de på Twitter.

Videre opplyser Mogstad at det er for tidlig å opplyse om kjønn og alder på pasienten. Årsaken er at politiet jobber med å varsle pårørende.