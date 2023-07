SV stiller spørsmål til næringsministeren om Tiktok-datasenter

NTB

Mandag ble det kjent at Green Mountain og Tiktok får opprette datasenter i Innlandet. SV er kritiske og vil stille spørsmål til næringsministeren.

SVs Lars Haltbrekken er kritisk til om datasenteret er riktig prioritering av norsk kraft, forteller han til NTB.

– Det er helt utrolig at regjeringen ikke har sørget for å stille strenge nok krav til hvem som får koble seg til strømnettet. Noe som kunne satt en stopper for at vi skal bruke kraften vår på Tiktok i stedet for utslippskutt og arbeidsplasser, sier Haltbrekken til NTB.

Haltbrekken vil sende spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og spørre om dette er god prioritering av norsk kraft.

– Vi kommer til å be regjeringen skjerpe kravene framover. Vi kan ikke sløse med våre verdifulle kraftressurser på denne måten, uttaler Haltbrekken.