Sju personer druknet i første halvdel av juli

NTB

I første halvdel av juli omkom sju personer i drukningsulykker. Så langt i år har 45 personer druknet i Norge.

Antallet omkomne så langt i år er åtte flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Redningsselskapet.

– Redningsselskapet vil igjen understreke behovet for en samlet nasjonal innsats for å forebygge drukning framover, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

I første halvdel av juli har det vært tre drukningsulykker under bading og to drukningsulykker etter fall fra land, opplyser Redningsselskapet.

Alle som har druknet så langt i juli, er menn. Blant de sju er det ett barn på 13 år.