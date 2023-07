Hester fjernet fra E18 i Bamble

NTB

En bilist førte vekk to hester som hadde kommet seg inn på E18 i sørgående retning i Bamble i Telemark.

Tidlig mandag morgen fikk politiet flere meldinger om at to hester hadde klart å komme seg inn på E18 i Bamble. Like før klokken 6 hadde en forbipasserende bilist tverrstilt bilen sin for å så gå ut og marsjere ut av veibanen med begge hestene, skriver politiet på Twitter,

– Vi forsøker å komme i kontakt med hesteeiere i nærheten, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Vegtrafikksentralen satte ned hastigheten på stedet til 50 km/t. Ingen kom til skade i hendelsen.