SV og Venstre kritisk til mer våpen i politiet

NTB

Både Venstre og Sosialistisk Venstreparti er skeptiske til mer våpenbruk i politiet, og sier de er bekymret over utviklingen.

Siden 2018 har Spesialenheten for politisaker behandlet 33 episoder om skyting fra politiet, der fem personer har blitt drept, viser en kartlegging Klassekampen har gjort.

Tallene er en økning sammenlignet med tiårsperioden mellom 2009 og 2019. I snitt var det i denne perioden to skyteepisoder årlig som førte til skadde. I hele tiårsperioden ble tre personer drept av politiet.

– Dagens regler for bruk av skytevåpen er det lengste vi som samfunn bør gå i å gi politiet tilgang på skytevåpen, sier justispolitisk talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre til avisen.

– Vi skal være glade for at vi i Norge har hatt et politi med sivilt preg. De aller fleste oppdrag løser politiet uten våpen, og vi ønsker ikke mer bruk av våpen, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV).

Politiets Fellesforbund sier den økte bruken ikke er ønsket, og at de helst skulle sett at det ikke var behov for det.

– Vi registrerer en økende tendens til våpen hos en del folk som politiet møter og i oppdrag som politiet må løse, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland.

De ønsker at politiet alltid skal ha våpen, og sier at det er bred støtte for dette blant politifolk.