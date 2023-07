Seks lovbrudd i barnevernstjenesten

NTB

Statsforvalteren i Vestland mener barnevernstjenesten i Kinn har brutt loven på seks ulike punkter om hvordan barn under omsorg håndteres.

Et av bruddene dreier seg om at tjenestene, saksbehandlingen og tiltakene skal være «forsvarlige», skriver lokalavisa Firdaposten. Et annet går ut på at handlinger og avgjørelser skal ha «barnets beste» som grunnleggende hensyn.

Konklusjonen kommer i form av en tilsynsrapport etter et fem dager langt befaringsbesøk. Statsforvalteren er bekymret over at kommunen ikke har oversikt over områder med fare for svikt, og at det ikke er gode nok forebyggingstiltak.

Lena Eikejord, som leder barnevernstjenesten i Kinn, ser alvorlig på rapporten.

– Kommunen er enig med konklusjonene i rapporten, og vi tar det på alvor, sier hun til Firdaposten.