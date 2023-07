To mistet livet i frontkollisjon på E6 i Salten

To personer mistet livet og en person ble skadd i en frontkollisjon på E6 i Saltdal sør for Rognan lørdag kveld.Foto: Michael Ulriksen / NTB

NTB

To personer mistet livet og en person ble skadd i en frontkollisjon på E6 i Saltdal sør for Rognan lørdag kveld. E6 var stengt i over åtte timer etter ulykken.

Personen som overlevde, ble fløyet med luftambulanse til sykehuset i Tromsø med alvorlige skader. Alle pårørende er varslet, opplyser politiet.

Ulykken skjedde i 90-sonen i en kurve ved Bleiknesmo i Saltdal rundt 25 kilometer sør for Rognan klokken 21.41. Klokken 6.15 søndag opplyser politiet at veien er åpnet for trafikk.

– To biler frontkolliderte, og en tredje bil kjørte i grøfta. De to bilene som kolliderte har store skader. Seks personer var involvert, men de tre som satt i bilen som havnet i grøfta, er uskadd, forteller operasjonsleder Kai Nilsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Alle bilene var norskregistrerte, og flere av de involverte er hjemmehørende i Nordland, ifølge politiet. Operasjonslederen ønsker ikke å gå ut med alder og kjønn på de involverte.

– Det er etter avtale med de pårørende, sier han.

Nilsen opplyser at de to omkomne satt i hver sin bil. Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om, men det er klart at en av bilene har havnet i feil kjørefelt.

Teknikere fra politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen gransket ulykkesstedet natt til søndag.