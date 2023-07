NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

To døde i frontkollisjon på E6 i Salten

To personer mistet livet og en tredje person ble skadd i en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 i Saltdal sør for Rognan i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone ved Bleiknesmo i Saltdal rundt 25 kilometer sør for Rognan klokken 21.41. E6 var fortsatt stengt nesten åtte timer etter hendelsen. De pårørende er varslet.

– To biler frontkolliderte og en tredje bil kjørte i grøfta. I alt seks personer er involvert. De tre som satt i bilen som havnet i grøfta er skadd, forteller operasjonsleder Kai Nilsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Minst 31 døde uvær i Sør-Korea

Ytterligere fem personer er funnet omkomne i ekstremværet i Sør-Korea. Dødstallet har dermed steget til minst 31, opplyste brannvesenet i natt norsk tid. Ti personer er savnet.

Så langt er 7.540 personer blitt evakuert etter at Sør-Korea i flere dager har vært rammet av kraftig regnvær. Regnet har utløst jordskred og skapt oversvømmelser flere steder i landet. Det er ventet kraftig regn i landet også i dag.

Russland: Åtte ukrainske droner skutt ned over Krim

Russisk luftvern og Svartehavsflåten har gjennom natten avverget ukrainske droneangrep mot havnebyen Sevastopol på Krim, ifølge den russiskinnsatte guvernøren på den russiskannekterte halvøya.

Det ukrainske droneangrepet skjedde over havneområdet i Sevastopol, samt mot bydelene Balaklava og Khersones, ifølge en uttalelse fra den russiskinnsatte guvernøren i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev i meldingstjenesten Telegram. Han opplyser at det dreide seg om totalt åtte droner og at det ikke oppsto noen ødeleggelser.

Twitter mister reklameinntekter

Twitter har mistet halvparten av selskapets reklameomsetning siden oppkjøpet i fjor, sier Twitter-eier Elon Musk. Musk kjøpte Twitter i oktober for 440 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Vi har fortsatt negativ kontantstrøm som følge av et fall på rundt 50 prosent i reklameinntekter, samt en stor gjeldstyngde, sier Musk i et innlegg på plattformen som svar til en Twitter-bruker som spør om finansiering. – Vi må ha positiv kapitalflyt før vi kan begi oss ut på noe som helst annet, legger Musk til, uten å utdype.

Solid tredjerunde fra Borge i Ohio – klatret 29 plasser

Celine Borge slo seg opp fra en 60. plass til 31. plass i tredje runde i LPG-turneringen i Ohio i går.

Borge startet runden på 10. hull og startet med en rekke hull på par før det ble en birdie på hull 14 og 18. Deretter fortsatte det med flere hull på par inntil hun slo to birdies både på hull seks og syv. Men på nest siste hull ble det en bogey. Dermed endte runden på 68 slag, tre under par.

I alt er Tønsberg-jenta fire slag under par før fjerde og siste runde.