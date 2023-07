E6 stengt i hele natt etter alvorlig ulykke i Salten

NTB

E6 ble lørdag kveld stengt ved Bleiknesmo i Saltdal i Nordland etter en trafikkulykke med tre involverte biler. Veien blir trolig stengt i mange timer.

Ulykken skjedde i en 90-sone rundt 25 kilometer sør for Rognan klokken 21.41 lørdag kveld.

– To biler har frontkollidert. En tredje bil har kjørt i grøfta. Til sammen seks personer er involvert. De tre som satt i bilen som havnet i grøfta er ikke alvorlig skadd, forteller operasjonsleder Kai Nilsen i Nordland politidistrikt til NTB rett etter midnatt natt til søndag.

Bilene som var involvert har store materielle skader. Teknikere fra politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal granske ulykkesstedet natt til søndag.

– E6 vil være stengt en god stund fremover, kanskje til ut på dagen søndag, sier operasjonslederen.

Det er ingen korte omkjøringsmuligheter, men det er mulig å kjøre om Sverige via riksvei 77 over Junkerdalen for reisende som skal kjøre nordover.