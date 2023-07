Tank med CO2 veltet i Stavanger – ikke meldt om personskader

NTB

Det var en tank med CO2 som veltet i Stavanger lørdag kveld. Hendelsen førte til utrykning etter melding om en mulig eksplosjon.

Da tanken veltet, gikk en ventil lekk. Det er trolig den defekte ventilen som har laget den høye lyden, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det ble først meldt om en mulig eksplosjon på stedet.

– Vi fikk melding om en mulig eksplosjon i et industriområde. Det er snakk om en svær tank med karbondioksid. De som meldte inn, beskrev det som lyden av et F16-fly over hodene deres, før de hørte et høyt smell, sa vaktleder Svein Nesse til VG.

Saken etterforskes nå som en arbeidsulykke.

– Det er ikke meldt om personskade, skriver politiet.