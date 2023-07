Piggene skulle skremme fugler fra å bygge reir på bygninger. Noe helt annet skjedde

Ingrid Spilde - Forskning.no

Fugler i byen har lært seg å bruke menneske-teknologi – til akkurat det den var ment til.

Det var faktisk en pasient på et sykehus i Antwerpen som først så det:

Høyt oppe i et tre hadde skjærer bygd et gigantisk reir av et materiale med lange pigger på. Det viste seg snart hva stoffet var:

Lange strimler av anti-fugle-pigger. Altså slike som settes opp langs vinduskarmer og framspring på bygninger i byen, for å hindre at fugler sitter eller bygger reir der.

Reiret i treet bestod av til sammen 50 meter med slike pigge-remser, som skjærene hadde pirket løs fra fasadene i nærheten.

Se video fra arkivet: Forskerne jublet da de så dette

– De sprøeste fuglereirene

Funnet inspirerte forskerne til å lete etter flere slike tilfeller, som de altså fant. Det dukket opp anti-fugle-pigger i reir hos både skjærer og svartkråker.

– Selv for meg som fuglereirforsker er dette de sprøeste fuglereirene jeg noen gang har sett, sier Auke-Florian Hiemstra fra Naturalis Biodiversity Center og Natural History Museum i Rotterdam i en pressemelding.

Det funnet slike reir i flere land, som Nederland, Belgia og Skottland.

Tidligere observasjoner har også dokumentert at ulike fuglearter, for eksempel kakaduer, går løs på pigge-remsene.

Det mest fascinerende ved det hele, er likevel at fuglene faktisk ser ut til å bruke materialet til akkurat det det er lagd for.

Piggtråd og strikkepinner

Dette er ikke første gangen forskere har observert at fugler bruker menneskeskapte materialer til å bygge reir. I kjølvannet av koronapandemien er for eksempel masker og plasthansker benyttet som reirmateriale.

Selv skarpe ting blir av og til brukt med vilje.

Det er for eksempel kjent at skjærer sikrer reirene sine mot kråker og andre dyr som er ute etter egg og unger. I naturen kler de gjerne taket på reiret med tornekvister.

Helt tilbake til 1930-tallet er det observert at skjærer har brukt menneskeskapte ting på samme måte. Reirene har vært forsterket med både piggtråd og strikkepinner.

Men nå har fuglene altså tatt dette til et nytt nivå:

De bruker våre spesialdesignede anti-fugle-pigger for å holde fugler unna.

Referanse:



A. F. Hiemstra, C. W. Moeliker, B. Gravendeel & Menno Schilthuizen, Bird nests made from anti-bird spikes, Deinsea, juli 2023.

Artikkelen er først publisert av forskning.no.