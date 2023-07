Barnetivoliet som ble stengt i Bø, hadde driftsforbud og var tvangsoppløst

NTB

Barnetivoliet som ble stengt ned i Bø i Telemark fredag, har drevet ulovlig i lang tid. Virksomheten hadde fått forbud om drift og var tvangsoppløst.

Det bekrefter Arbeidstilsynet til NRK.

Allerede i fjor fikk virksomheten beskjed om å stanse driften etter et uanmeldt tilsyn, skriver kanalen, som har fått innsyn i dokumenter fra Arbeidstilsynet.

– Bakgrunnen vår for stans av hele virksomheten i Norge var fordi at virksomheten i etterkant av tilsynet ikke besvarte våre henvendelser om oversendelse av relevant dokumentasjon som vi hadde behov for, for å foreta et tilstrekkelig tilsyn om arbeidsforholdene for arbeidstakerne som utførte arbeid for denne virksomheten, sier jurist Eirin Frigård i Arbeidstilsynet.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å kontakte eierne av tivoliet, men uten hell. NTB fikk heller ikke svar fra eierne av tivoliet fredag.

– Har ikke levert regnskaper

I juni i år ble tivoliet også tvangsoppløst. Likevel har de drevet videre. Advokat Kjell Rune Holvik er bobestyrer for selskapet.

– De har ikke levert inn regnskaper, de har ikke orden i det som har med bokføring å gjøre. Da blir det umulig for offentlige organer å kontrollere, sier Holvik til kanalen.

Det var fredag ettermiddag at det omreisende tivoliet ble stengt med umiddelbar virkning. Årsaken var at Jernbanetilsynet hadde funnet sikkerhetsbrudd i alle innretningene til tivoliet.

Anmeldt

Tivoliet fikk da en uke på å rette feilene, opplyste Statens jernbanetilsyn til NRK.

Til NTB fortalte direktør Eirik Ø. Reierstøl-Johansen i Jernbanetilsynet at tivoliet ikke har lov til å drive noen av innretningene de bruker.

– Vi har pålagt dem å stanse driften fordi de ikke kan dokumentere at de driver det sikkert, sa han.

Han bekreftet at de har anmeldt tivoliet.

– De har blitt pålagt å stanse tidligere, og de har ikke gjort det. De har drevet videre. Det er ulovlig, og derfor har vi politianmeldt, sa Reierstøl-Johansen.