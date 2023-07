Politiet: Trolig ikke noe straffbart bak mistenkelig dødsfall i Trondheim

En død person ble funnet innerdørs i et bolighus på Strindheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

NTB

Politiet opplyser at hypotesen om at det har skjedd noe straffbart etter at en mann ble funnet død i Trondheim fredag, er svekket.