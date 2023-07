Redningshelikopter til trafikkulykke i Drøbak kommune

NTB

Rundt klokka 15 fredag kolliderte en buss med en personbil utenfor Drøbak i Frogn. Et redningshelikopter rykket ut til stedet.

– I forbindelse med trafikkulykken vil det lande et redningshelikopter like ved. Til obs for personer i nærheten. Hold avstand til ulykkesstedet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet skal bussen ha vært tom da ulykken skjedde. Foreløpig er skadeomfanget til de involverte ukjent, men det er store trafikale utfordringer på stedet.

Saken oppdateres.