Fugleinfluensaen herjer i Finnmark

NTB

Mattilsynet har fått meldinger om flere døde fugler rundt om hele kysten i Finnmark, skriver VG.

Denne uken har fire fugler fått påvist fugleinfluensa, to fra Alta og to fra Båtsfjord, bekrefter Mattilsynet til avisa. Så langt har sykdommen i tillegg blitt påvist i Hammerfest, Berlevåg og Vardø.

Mattilsynet overvåker influensaen ved å registrere funn og ta prøver etter anbefaling fra Veterinærinstituttet (VI). Inntil nå har de mottatt over hundretalls meldinger og oppringninger om døde fugler i Finnmark. Det har stort sett handlet om krykkjer og andre måkearter.

Folkehelseinstituttet vurderer smitterisikoen til mennesker som svært lav.

Dersom du skulle finne en død fugl, finnes det tips og råd.

– Veterinærinstituttets anbefalinger er å fjerne død fugl for å unngå videre smittespredning blant villfuglene. Dette er kommunens ansvar, men de har heller ikke kapasitet til å fjerne alt. Det går greit å kaste død fugl pakket i plast i restavfallet, sier fungerende leder for avdeling Finnmark i Mattilsynet, Gørill Hogseth, til avisa.

I de siste ukene har flere dyr blitt smittet av sykdommen i Italia og Polen. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet sendte derfor torsdag ut et råd om å holde katter innendørs for å hindre spredning.