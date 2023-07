Overgrepsdømt mann tiltalt for grov voldtekt av barn

NTB

En mann er tiltalt for overgrep mot barn. Hendelsene skal ha skjedd mens han sonet en tidligere overgrepsdom i en overgangsbolig.

Statsadvokaten kan komme til å be om forvaring.

I 2020 ble en mann som er hjemmehørende på Østlandet, dømt til to års fengsel for forsøk på voldtekt av barn under 14 år.

Nå er mannen, som er i 40-årene, tiltalt for grov voldtekt av barn. Disse overgrepene skal ha skjedd mens han var i gang med soning av den første dommen, skriver Jærbladet.

– De første overgrepene i tiltalen skjedde mens han var i overgangsbolig, opplyser politiadvokat Jeanette Svendsen til avisa. Hun er aktor i voldtektssaken mot mannen.

Det skal dreie seg om både fysiske voldtekter og overgrep over nett mot en 13 år gammel jente.

Strafferammen for grov voldtekt er fengsel i inntil 21 år, men statsadvokaten har tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring i saken.

– Bakgrunnen for det er at han tidligere er dømt for forsøk på voldtekt av barn, og at overgrepene han nå er tiltalt for, ble begått mens han var i overgangsbolig og i tiden etter at han ble prøveløslatt, sier politiadvokat Svendsen.