Resultatnedgang for Elkem

NTB

Elkem hadde driftsinntekter på 9,3 milliarder kroner i andre kvartal. Selskapet er fornøyde, til tross for nedgang fra 2022.

Resultat før skatt endte på 1,1 milliarder kroner. Det er en relativt kraftig nedgang fra rekordhøye 3,9 milliarder kroner i 2022, heter det i en kvartalsrapport fredag.

– Etter to år med rekordresultater for Elkem står vi nå overfor mer utfordrende markeder. Under disse forholdene er vi fornøyd med å samlet sett levere en god utvikling for selskapet i andre kvartal, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem.