Sterk resultatvekst for Gjensidige

NTB

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 1,33 milliarder kroner i andre kvartal, kraftig opp fra 491 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Forsikringsselskapet tjente 1,33 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Etter skatt ble resultatet på 1,04 milliarder kroner.

– Vi er fornøyd med de sterke resultatene dette kvartalet og vår vedvarende vekst. Vi følger nøye med på den siste tidens økning i skadefrekvens i Norge. Vi har styrket prisingstiltakene og vil justere vilkår for å sikre at økningen i skadefrekvens blir motvirket over tid, sier konsernsjef Geir Holmgren.

– Utsiktene for vår virksomhet er gode, og jeg er trygg på at vi er på best mulig kurs for å fortsette vår solide utvikling og levere sterke forsikringsresultater, sier Holmgren.