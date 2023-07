NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 14. juli.

WHO: Aspartam kan være kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer det kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende. Den mulige kreftrisikoen gjelder spesifikt leverkreft. Mengden aspartam folk flest får i seg i dag, er imidlertid trygg, mener WHO, som i stedet oppfordrer til moderasjon.

Den tidligere etablerte anbefalingen om et maksimalt daglig inntak på opptil 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt, blir stående. En voksen som veier 70 kilo må derfor drikke mellom tre og fem liter lettbrus med aspartam for å overstige denne grensen, så lenge personen ikke får i seg aspartam fra andre mat- og drikkevarer.

Sverige: Drapsetterforskning etter funn av tre døde

Svensk politi har innledet drapsetterforskning etter at tre personer ble funnet døde i en bil utenfor Skinnskatteberg i Västmanland nordvest for Stockholm i går kveld.

Politiet uttalte i natt at det er en forbindelse mellom de tre døde, men politiet kunne ikke gå nærmere inn på hva slags forbindelse det er snakk om, eller gi andre detaljer om hva som har skjedd.

G7-finansministrene skal møtes

G7-landenes finansministre skal møtes søndag på sidelinjene av det bredere G20-møtet som starter i India. Det opplyste Japans finansminister Shunichi Suzuki i natt. – Støtte til Ukraina, multilaterale utviklingsbanker, reformer og internasjonal skattlegging skal være temaer på dette møtet, sa Suzuki.

G7 er et samarbeidsforum som består av verdens sju rikeste demokratiske industriland Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og USA.

Boligtopp: Oslo behøver 5000 nye ettromsleiligheter

Det må bygges 5000 nye ettromsleiligheter i Oslo de neste fem årene for å løse boligkrisen for de unge i hovedstaden, Det sier Nordr-sjef Andreas Martinussen til Dagens Næringsliv.

– Det er et massivt behov for å bygge mindre leiligheter, sier Martinussen i boligutviklingsselskapet Nordr. Selskapet var tidligere en del av Veidekke.

Han viser til at nesten halvparten av Oslos innbyggere lever i enpersonhusholdninger. Oslo har i dag en leilighetsnorm som forbyr bygging av boliger under 35 kvadratmeter i sentrum av byen.

Borge på delt 14. plass etter første dag i Ohio

Celine Borge fra Vestfold ligger på delt 14. plass etter første runde i LPGA-turneringen i Sylvania i Ohio.

Borge startet på 10. hull med en bogey, men reddet seg inn med fem eagles på hull 13, 18, 4, 6 og 8. Dermed endte hun runden fire under par.

Borge spiller nå sin tolvte turnering siden hun fikk innpass på LPGA-touren. 14.-plassen i debuten i Arizona i mars er hennes beste plassering så langt.

Svenske Linn Grant deler førsteplassen med Jaravee Boonchant fra Thailand. Begge har sju under par.