NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Fengslingsmøte i Drammen etter drap i Lier

Mannen som er siktet for forsettlig drap i Lier, blir fredag fremstilt for varetekt i Buskerud tingrett i Drammen. Mannen ble pågrepet etter å ha varslet politiet om en død mann i en bolig i Lier torsdag ettermiddag.

Fredsforhandlinger i Colombia gjenopptas

Fredsforhandlingene mellom den colombianske regjeringen og den venstreorienterte ELN-geriljaen skal etter planen gjenopptas fredag. Norge er såkalt garantistland for forhandlingene.

Frankrike feirer nasjonaldagen

Fredag feirer Frankrike sin nasjonaldag, Bastille-dagen. Frankrikes president Emmanuel Macron vil være til stede på den årlige militærparaden på Champs-Élysées i Paris. India er æresgjest under paraden.

Fjelletappe i Tour de France

Fredag er det duket for den 13. etappen i Tour de France. Syklistene starter fjelletappen i Chatillon-sur-Charlaronne like nord for Lyon før etappen avsluttes 137,8 kilometer senere i Grand Colombier. I torsdagens etappe tråkket norske Tobias Halland Johannessen inn til en ny topplassering med en 5. plass.