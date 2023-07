Politiet: Mistenkelig dødsfall i Lier – én pågrepet

NTB Magnus Fossen

Politiet opplyser at en person er pågrepet for et mistenkelig dødsfall i Lierbyen og at funn på stedet tilsier at det har skjedd en straffbar handling.