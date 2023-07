Mann varslet om dødsfall i Lier – pågrepet og siktet for forsettlig drap

Politiet jobber på stedet etter at en død person ble funnet i Lier. En mann er siktet for forsettlig drap.

En mann er siktet for forsettlig drap etter at en annen mann ble funnet død i Lierbyen torsdag. Mannen som er siktet, varslet politiet om dødsfallet.

Politiet fikk først melding om dødsfallet klokken 13.10. De varslet offentligheten om det like før klokken 16. Mannen som hadde ringt inn og varslet om dødsfallet, hadde da blitt pågrepet.

I en pressemelding torsdag kveld opplyser politiet at den pågrepne mannen er siktet for forsettlig drap. Ifølge politiet er det funn på stedet som gjør at de tror det er blitt begått en straffbar handling.

Boligen mannen ble funnet død i, er sperret av torsdag kveld. Kriminalteknikere fra Kripos er på stedet og gjør undersøkelser.

Avhører vitner

– Avdøde er en mann. Han er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem han er. Vi gjennomfører nå flere etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, tekniske undersøkelser på stedet og rundspørring i området, sier politiadvokat Eldbjørg Martinsen i Sørøst politidistrikt.

– Det gjenstår mange etterforskningsoppgaver. Jeg kan foreløpig ikke si noe om relasjon mellom siktede og avdøde. Siktede er ennå ikke formelt avhørt, men vi håper å kunne gjennomføre et avhør så raskt som mulig. Det er også for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn for handlingen, sier Martinsen.

NTB har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg. Han opplyser at han ikke kan kommentere siktelsen torsdag kveld.

Fengslingsmøte fredag

Politiet opplyser at mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Den avdøde mannen skal sannsynligvis obduseres fredag.

Mannen ble funnet død i en bolig der flere personer er registrert. Boligen ligger i et boligstrøk i Lierbyen.

Drammens Tidende skriver at politiet har vært på adressen tidligere grunn av en skyteepisode og våpenfunn. Disse hendelsene skjedde i 2019 og 2021.