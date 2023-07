Politiskuddet på Grønland: Vitne sier 22-åringen ble skutt da han kom ut av toalettet

NTB

Mannen som ble skutt av politiet på Grønland i Oslo søndag, ble skutt raskt da han kom ut av en do, har et vitne forklart.

Søndag ble en 22 år gammel mann skutt av politiet på Grønland i Oslo. En polititjenesteperson har status som mistenkt. Skuddet ble ifølge politiet løsnet i forbindelse med en aksjon mot et miljø som selger narkotika i området rundt Grønland.

Advokat Arild Humlen representerer kameraten til 22-åringen. Han oppholdt seg i et tilstøtende rom og ble vitne til at skuddet falt, skriver VG.

De to mennene hadde vært ute på byen med en større gjeng og skulle innom hotellrommet for å gå på do, forteller Humlen til avisen.

– Plutselig stormet politiet leiligheten, og det er da det skjer. Han kommer ut av toalettet, og så blir han skutt, sier Humlen at kameraten til 22-åringen har fortalt. Ifølge forklaringen skjedde det hele fort og overraskende.

Polititjenestepersonen som løsnet skuddet, har forklart skuddet var utilsiktet. Han sier at han umiddelbart satte i gang med livreddende helsehjelp da han skjønte at 22-åringen var skutt.

Tjenestepersonen nekter straffskyld.